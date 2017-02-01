Президент присвоил звание Героя Украины А.Кызылу посмертно

Как сообщили в АП, высокой государственной наградой капитан Андрей Кызыл отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Напомним, в Киеве, на Майдане Незалежности, тысячи украинцев пришли проститься с семью бойцами АТО, которые погибли 29 января во время штурма Авдеевки.