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Президент присвоїв В.Жемчугову звання Героя України

Президент присвоїв В.Жемчугову звання Героя України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Указ № 9/2017 “Про присвоєння Володимиру Жемчугову звання Герой України”. Глава держави вручив герою орден “Золота Зірка” під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Як активний учасник руху опору російській окупації він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога та особового складу окупаційних військ. При спробі захоплення ворогами, Володимир Павлович прийняв рішення підірвати себе, внаслідок чого отримав тяжкі поранення”, — відзначив Президент.

Високою державною нагородою В.Жемчугов відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

“Сьогодні в День Соборності, у день об’єднання України, я хочу сказати — та боротьба, яка була раніше, і та боротьба, яка у нас ще попереду до переможного завершення війни — це все не дарма. На моєму прикладі не лише патріоти, а й звичайні жителі окупованих територій Донбасу та Криму побачили, що Україна ніколи і нікого не покине”, — сказав В.Жемчугов та подякував за високу нагороду.

У період з 28 грудня 2014 року по 24 вересня 2015 року В.Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога та особового складу окупаційних військ. Серед проведених спецоперацій пошкодження дев’яти ділянок залізничного полотна, що використовувались противником для транспортування озброєння, військової техніки та боєприпасів з території РФ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; виведення з ладу чотирьох ліній електропередач, трьох газорозподільних станції та трансформаторної підстанції; знищення військової автомобільної техніки та особового складу незаконних збройних формувань. Його самовіддані дії в тилу ворога були особливо успішними та вчасними в період оборони Дебальцевого.

Так, 29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання та спроби захоплення противником, В.Жемчугов прийняв рішення підірвати себе, внаслідок чого отримав тяжкі поранення — втратив обидві руки та зір, та у непритомному стані був захоплений бойовиками.

Незважаючи на вкрай незадовільний стан здоров’я, він тривалий час утримувався у Луганському СІЗО. Однак, під час допитів контррозвідувальними органами ворога, поводив себе мужньо.

А 17 вересня 2016 року В.Жемчугов був звільнений з полону бойовиків.

Як повідомляв УНН, 4 грудня звільненому з полону сепаратистів Володимиру Жемчугову, який лікувався в Німеччині, зробили п’ять операцій, зокрема, йому відновили на одному оці зір та слух.

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