Президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины

ukru
15:33 • 93627 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 105568 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 104849 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 128850 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111603 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119358 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129882 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140121 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144482 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132348 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 111595 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 122310 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 104275 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 101170 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 64763 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 93627 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 64763 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 101170 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 128850 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135322 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143633 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148647 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147271 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150747 просмотра
Актуальное
Президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины

Президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины

Киев • УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Указ № 9/2017 "О присвоении Владимиру Жемчугов звания Герой Украины". Глава государства вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения", - отметил Президент.

Высокой государственной наградой В.Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать - борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не оставит", - сказал В.Жемчугов и поблагодарил за высокую награду.

В период с 28 декабря 2014 г. по 24 сентября 2015 г. В.Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.

Так, 29 сентября 2015 года, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником, В.Жемчугов принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен боевиками.

Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако, во время допросов контрразведывательных органов противника, вел себя мужественно.

А 17 сентября 2016 г. В.Жемчугов был освобожден из плена боевиков.

Как сообщал УНН, 4 декабря освобожденному из плена сепаратистов Владимиру Жемчугову, который лечился в Германии, сделали пять операций, в частности, ему восстановили на одном глазу зрение и слух.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы