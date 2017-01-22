Президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Указ № 9/2017 "О присвоении Владимиру Жемчугов звания Герой Украины". Глава государства вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения", - отметил Президент.
Высокой государственной наградой В.Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
"Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать - борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не оставит", - сказал В.Жемчугов и поблагодарил за высокую награду.
В период с 28 декабря 2014 г. по 24 сентября 2015 г. В.Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.
Так, 29 сентября 2015 года, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником, В.Жемчугов принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен боевиками.
Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако, во время допросов контрразведывательных органов противника, вел себя мужественно.
А 17 сентября 2016 г. В.Жемчугов был освобожден из плена боевиков.
Как сообщал УНН, 4 декабря освобожденному из плена сепаратистов Владимиру Жемчугову, который лечился в Германии, сделали пять операций, в частности, ему восстановили на одном глазу зрение и слух.