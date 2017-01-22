Президент присвоил В.Жемчугову звание Героя Украины

"Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения", - отметил Президент.

Высокой государственной наградой В.Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать - борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны - это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не оставит", - сказал В.Жемчугов и поблагодарил за высокую награду.

В период с 28 декабря 2014 г. по 24 сентября 2015 г. В.Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований. Его самоотверженные действия в тылу врага были особенно успешными и своевременными в период обороны Дебальцево.

Так, 29 сентября 2015 года, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником, В.Жемчугов принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен боевиками.

Несмотря на крайне неудовлетворительное состояние здоровья, он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако, во время допросов контрразведывательных органов противника, вел себя мужественно.

А 17 сентября 2016 г. В.Жемчугов был освобожден из плена боевиков.

Как сообщал УНН, 4 декабря освобожденному из плена сепаратистов Владимиру Жемчугову, который лечился в Германии, сделали пять операций, в частности, ему восстановили на одном глазу зрение и слух.