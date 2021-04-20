Президент припинив громадянство Альперіна, Єрімічука та Амірханяна - документ

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Президент України підписав Указ про припинення громадянства Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука на підставі пункту 26 ст. 106 Конституції України (яка регламентує повноваження Глави держави) та ст. 17 і 19 ЗУ “Про громадянство України” (регламентують припинення та втрату громадянства).

Наступним кроком має стати депортація трьох уже колишніх громадян України.

УНН раніше детально висвітлював цю тему. Та повідомляв, що, за інформацією обізнаних джерел, двох фігурантів санкційного списку контрабандистів з Указу Президента України та бізнесмена Араіка Амірханяна, якого ЗМІ прозвали “тендерним тролем”, планують позбавити громадянства України та видворити за межі країни.

Вадим Альперін

Президент України назвав його “хрещеним батьком контрабанди”. Альперін був затриманий за підозрою у створенні злочинної організації, яка займалася махінаціями з розмитненням товарів, які ввозилися в Україну. У межах розслідування НАБУ був затриманий 27 листопада 2019 року. Однак за кілька днів вийшов під заставу.

Альперіна пов’язують з судном “Фаіна”, яке ще 2008 року перевозило українські танки до Кенії, про що стало відомо після захоплення судна сомалійськими піратами.

В додатку до Указу Президента про запровадження санкцій вказується, що Альперін, окрім громадянства України, має громадянство Ізраїлю.

Олександр Єрімічук

Відомо, що його називають “Слон”. Діяльність його на Буковинській митниці пов’язують з колишнім народним депутатом, членом партії “Народний фронт” Максимом Бурбаком. Також, за інформацією ЗМІ, Єрімічук нібито контролює постачання товарів широкого вжитку з Туреччини та Китаю. За інформацією джерела УНН, Єрімічук має громадянство Румунії.

Араік Амірханян

Відомий тим, що кілька разів потрапляв у поле зору ЗМІ та правоохоронців після “розмов” з представниками Укравтодору (компанії, пов’язані з ним, виконували підрядні роботи з будівництва доріг за бюджетні кошти) та АМКУ. Найбільшого розголосу набув інцидент, що стався у 2015 році, коли було скоєно напад на тодішнього голову Укравтодору Андрія Батищева у його власному кабінеті. З іменем Амірханяна пов’язують ще кілька подібних інцидентів, за які він навіть затримувався.

У червні 2019 року СБУ затримала Амірханяна за підозрою у створенні “механізму незаконного переправлення” людей з України в Росію через Крим, а також незаконному заволодінні майном українських підприємств на суму майже 20 млн грн. А також за підозрою у змові зі співробітниками АМКУ щодо 200 заблокованих тендерів на понад 20 млрд грн. Однак Амірханян вийшов під заставу. Наразі він оголошений у розшук. Ймовірно, перебуває у Франції. У лютому 2021 року СБУ повідомили Амірханяну про підозру у справі про привласнення 500 млн грн бюджетних коштів. Однак, частина компаній, які пов’язують з Амірханяном, продовжують спроби участі у тендерах на будівництво доріг.