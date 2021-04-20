Президент прекратил гражданство Альперина, Еримичука и Амирханяна - документ

Детали

Президент Украины подписал Указ о прекращении гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука на основании пункта 26 ст. 106 Конституции Украины (которая регламентирует полномочия Главы государства) и ст. 17 и 19 ЗУ "О гражданстве Украины" (регламентируют прекращение и потерю гражданства).

Следующим шагом должна стать депортация трех уже бывших граждан Украины.

УНН ранее подробно освещал эту тему. И сообщал, что, по информации осведомленных источников, двух фигурантов санкционного списка контрабандистов из Указа Президента Украины и бизнесмена Араика Амирханяна, которого СМИ прозвали "тендерным троллем", планируют лишить гражданства Украины и выдворить за пределы страны.

Вадим Альперин

Президент Украины назвал его "крестным отцом контрабанды". Альперин был задержан по подозрению в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой товаров, ввозимых в Украину. В рамках расследования НАБУ был задержан 27 ноября 2019 года. Однако за несколько дней вышел под залог.

Альперина связывают с судном "Фаина", которое еще в 2008 году перевозило украинские танки в Кению, о чем стало известно после захвата судна сомалийскими пиратами.

В приложении к Указу Президента о введении санкций указывается, что Альперин, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Израиля.

Александр Еримичук

Известно, что его называют "Слон". Деятельность его на Буковинской таможне связывают с бывшим народным депутатом, членом партии "Народный фронт" Максимом Бурбаком. Также, по информации СМИ, Еримичук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По информации источника УНН, Еримичук имеет гражданство Румынии.

Араик Амирханян

Известен тем, что несколько раз попадал в поле зрения СМИ и правоохранителей после "разговоров" с представителями Укравтодора (компании, связанные с ним, выполняли подрядные работы по строительству дорог за бюджетные средства) и АМКУ. Наибольшую огласку получил инцидент, произошедший в 2015 году, когда было совершено нападение на тогдашнего главу Укравтодора Андрея Батищева в его собственном кабинете. С именем Амирханяна связывают еще несколько подобных инцидентов, за которые он даже задерживался.

В июне 2019 года СБУ задержала Амирханяна по подозрению в создании "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. А также по подозрению в сговоре с сотрудниками АМКУ по 200 заблокированным тендерам на более 20 млрд грн. Однако Амирханян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции. В феврале 2021 года СБУ сообщили Амирханяну о подозрении в деле о присвоении 500 млн грн бюджетных средств. Однако, часть компаний, которые связывают с Амирханяном, продолжают попытки участия в тендерах на строительство дорог.