Президент прибув з візитом у Португалію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко увечері 17 грудня прибув з офіційним візитом до Португалії. Про це повідомляє офіційний сайт голови держави, передає УНН.
“Під час візиту заплановані зустрічі глави української держави з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, головою Асамблеї Португалії Едуарду Ферру Родрігешем.
Очікується підписання двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Португальською Республікою у різних сферах”, — ідеться в повідомленні.
Президент України також проведе зустріч з українською громадою, що проживає в Португалії.
Нагадаємо, П.Порошенка очікують на Українському сніданку у Давосі.
Розпочав офіційний візит до Португальської Республіки pic.twitter.com/HsTHykTRNE— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 грудня 2017 р.