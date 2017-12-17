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Президент прибув з візитом у Португалію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко увечері 17 грудня прибув з офіційним візитом до Португалії. Про це повідомляє офіційний сайт голови держави, передає УНН.

“Під час візиту заплановані зустрічі глави української держави з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, головою Асамблеї Португалії Едуарду Ферру Родрігешем.

Очікується підписання двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Португальською Республікою у різних сферах”, — ідеться в повідомленні.

Президент України також проведе зустріч з українською громадою, що проживає в Португалії.

Нагадаємо, П.Порошенка очікують на Українському сніданку у Давосі.

Розпочав офіційний візит до Португальської Республіки pic.twitter.com/HsTHykTRNE

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 грудня 2017 р.

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