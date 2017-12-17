Президент прибыл с визитом в Португалию

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 15293 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100958 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102916 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103181 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117586 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103647 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106057 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вечером 17 декабря прибыл с официальным визитом в Португалии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства, передает УНН.

"Во время визита запланированы встречи главы украинского государства с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Португалии Антониу Коштой, председателем Ассамблеи Португалии Эдуарду Ферри Родригешем.

Ожидается подписание двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португальской Республикой в ​​различных сферах ", - говорится в сообщении.

Президент Украины также проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.

Напомним, П.Порошенко ожидают Украинский завтрака в Давосе.

Начал официальный визит в Португальской Республики pic.twitter.com/HsTHykTRNE

- Петр Порошенко (@poroshenko) 17 декабря 2017

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