Президент прибыл с визитом в Португалию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вечером 17 декабря прибыл с официальным визитом в Португалии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства, передает УНН.
"Во время визита запланированы встречи главы украинского государства с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Португалии Антониу Коштой, председателем Ассамблеи Португалии Эдуарду Ферри Родригешем.
Ожидается подписание двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португальской Республикой в различных сферах ", - говорится в сообщении.
Президент Украины также проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.
Напомним, П.Порошенко ожидают Украинский завтрака в Давосе.
Начал официальный визит в Португальской Республики pic.twitter.com/HsTHykTRNE- Петр Порошенко (@poroshenko) 17 декабря 2017