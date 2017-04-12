Президент прибув до району відведення на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
“Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині”, — повідомив С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко прибув до Харкова, звідки мав полетіти до військових на Луганщину.
Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині. pic.twitter.com/TNoXt5cfOo— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.