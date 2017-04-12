Президент прибыл в район отвода сил в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в танковую бригаду в районе отвода сил в Луганской області. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
“Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода в Луганской области”, — сообщил С.Цеголко.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Харьков, откуда должен был улететь к военным в Луганской области.
Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода на Луганщине. pic.twitter.com/TNoXt5cfOo— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.