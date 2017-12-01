Президент повідомив, якими будуть втрати бюджету через податок на виведений капітал
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Податок на виведений капітал може бути введений з 2019 року, втрати держбюджету складуть 20-23 млрд гривень. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в ході бізнес-форуму у п’ятницю, передає УНН.
“Втрати першого року впровадження податка, а я думаю що ми маємо орієнтуватись на 1 січня 2019 року, складуть за різними оцінками від 20 до 23 млрд гривень”, — зазначив президент.
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Нагадаємо, сьогодні у ЄС буде оприлюднено комюніке макрофінансової допомоги Україні на найближчі 2 роки.