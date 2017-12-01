Президент сообщил, какими будут потери бюджета из-за налога на выведенный капитал
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Налог на выведенный капитал может быть введен с 2019 года, потери госбюджета составят 20-23 млрд гривен. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе бизнес-форума в пятницу, передает УНН.
"Потери первого года внедрения налога, а я думаю, что мы имеем ориентироваться на 1 января 2019 года, составят по разным оценкам от 20 до 23 млрд гривен", - отметил президент.
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Напомним, сегодня в ЕС будет обнародован коммюнике макрофинансовой помощи Украине на ближайшие 2 года.