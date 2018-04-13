Президент попросив Генсека ООН спрямувати на Донбас оціночну місію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що попросив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша спрямувати на Донбас спеціальну оціночну місію ООН для встановлення вартості, чисельності, терміну розгортання миротворчої місії. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Ми готові, як тільки РФ прийме позицію всього світу, негайно виносити це питання на голосування у Радбез ООН. Багато членів РБ готові підтримати узгоджений проект.
Я особисто звернувся до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, щоби на Схід України було спрямовано спеціальна оціночна місія для того, щоб ООН оцінила вартість, чисельність, терміни розгортання, попередні умови і почалася практична робота щодо реалізації зазначеного проекту”, — наголосив він.
За його словами, оціночна місія може приїхати за рішенням Генсека ООН без рішення Ради Безпеки.
“Я роблю все можливе, щоб ми розгорнули цю місію вже у 2018 році”, — додав Президент.
Нагадаємо, найближчим часом до України може приїхати тимчасова оціночна місія з представниками секретаріату ООН, яка визначить майбутні параметри миротворчої місії.