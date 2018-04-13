Президент попросил генсека ООН направить на Донбасс оценочную миссию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить на Донбасс специальную оценочную миссию ООН для установления стоимости, численности, срока развертывания миротворческой миссии. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Мы готовы, как только РФ примет позицию всего мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совбез ООН. Многие члены СБ готовы поддержать согласованный проект.
Я лично обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, чтобы на восток Украины было направлено специальную оценочную миссию для того, чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки развертывания, предварительные условия и началась практическая работа по реализации проекта", - подчеркнул он.
По его словам, оценочная миссия может приехать по решению генсека ООН без решения Совета Безопасности.
"Я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию уже в 2018 году", - добавил Президент.
Напомним, в ближайшее время в Украину может приехать временная оценочная миссия с представителями секретариата ООН, которая определит будущие параметры миротворческой миссии.