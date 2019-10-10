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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Президент пообіцяв нові пільги для ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Наразі держава вирішує питання надання ветеранам пільгового житла на різних умовах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Президент пообіцяв нові пільги для ветеранів

“Це будуть і кредитні пільги (на житло — ред.), дуже багато з них (ветеранів — ред.) хочуть взяти квартиру в лізінг, тому що вони працюють, тому і лізінг розглядається. Я надав місяць, щоб зустрілись з найбільшими нашими забудовниками, які повинні просто виділити і побудувати окремі квартири для наших ветеранів, для наших військових. Я готовий проговорити з губернаторами, з мерами, надати їм можливість”, — зазначив Президент.

За його словами, також ведеться робота із мерами щодо забезпечення дітей ветеранів місцями в дитсадках і школах тощо.

Нагадаємо, розробника програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру ветеранів війни буде визначено за допомогою тендерної процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства. Тендер буде оголошено після виділення коштів на вказаний проект.

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