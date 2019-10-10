Президент пообещал новые льготы для ветеранов

“Это будут и кредитные льготы (на жилье — ред.), очень многие из них (ветеранов — ред.) хотят взять квартиру в лизинг, так как они работают, поэтому и лизинг рассматривается. Я предоставил месяц, чтобы встретились с крупнейшими нашими застройщиками, которые должны просто выделить и построить отдельные квартиры для наших ветеранов, для наших военных. Я готов проговорить с губернаторами, с мэрами, предоставить им возможность”, — отметил Президент.

По его словам, также ведется работа с мэрами по обеспечению детей ветеранов местами в детсадах и школах и тому подобное.

Напомним, разработчик программного обеспечения для Единого государственного реестра ветеранов войны будет определен с помощью тендерной процедуры закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Тендер будет объявлен после выделения средств на указанный проект.