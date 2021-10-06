Президент Польщі закликав НАТО подумати про військові загрози від Nord Stream 2

Цитата

“Сьогодні необхідно подумати в ЄС і НАТО про те, як протистояти політичним, енергетичним і військовим загрозам і викликам, які може принести “Північний потік — 2”, — сказав Дуда.

Він назвав “стратегічною помилкою всього трансатлантичного співтовариства” будівництво газопроводу. За його словами, реалізація проекту дасть Росії можливість шантажувати співтовариство. Він додав, що це може бути шантаж, який “виходить далеко за рамки питань енергетики”.

Нагадаємо

Напередодні Міністр закордонних справ Польщі Марчін Пшідач заявив, що влада республіки очікує, що поставки газу по газопроводу “Північний поток-2” будуть дешевші, ніж через Україну, і Варшава має намір протидіяти припиненню транзиту газу по українському напрямку.

Доповнення

“Північний потік-2” складається з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік, які пролягають від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Будівництво газопроводу було завершено вранці 10 вересня. Очікується, що далі будуть проведені пусконалагоджувальні роботи. Введення газопроводу в експлуатацію планується до кінця поточного року. За даними “Газпрому”, по “Північному потоку-2” в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.