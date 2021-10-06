Президент Польши призвал НАТО подумать о военных угрозах от Nord Stream 2

Цитата

“Сегодня необходимо подумать в ЕС и НАТО о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести “Северный поток — 2”, — сказал Дуда.

Он назвал “стратегической ошибкой всего трансатлантического сообщества” строительство газопровода. По его словам, реализация проекта даст России возможность шантажировать общество. Он добавил, что это может быть шантаж, который “выходит далеко за рамки вопросов энергетики”.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти республики ожидают, что поставки газа по газопроводу “Северный поток-2” будут дешевле, чем через Украину, и Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа по украинскому направлению.

Дополнение

“Северный поток-2” состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что дальше будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным “Газпрома”, по “Северному потоку-2” в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.