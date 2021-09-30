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Президент Польщі продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

 • 14295 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про продовження на 60 днів надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polskie Radio.

Деталі

Повідомляють, що підписаний президентом указ надіслали до парламенту, який має схвалити його.

Надзвичайний стан було введено на початку вересня у 183 населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

Із рекомендацією про продовження надзвичайного стану виступив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Уряд схвалив це прохання і звернувся до президента Польщі.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох сказав, що криза на східному кордоні — це не тимчасова проблема.

“Я сподіваюся, що депутати схвалять це прохання. Я б хотів звернути вашу увагу на те, що ми маємо справу не з тимчасовою ситуацією, це не закінчиться до Різдва або до Великодня”, — зазначив Солох.

А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік сказав, що зараз головна мета — це стримування потоку нелегальних мігрантів, “щоб в Білорусі зіткнулися з проблемою з іммігрантами”.

Додамо

28 вересня у Польщі зафіксували рекордну кількість нелегальних мігрантів із Білорусі — 473 осіб.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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