Президент Польши продлил режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении на 60 дней чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
Детали
Сообщают, что подписанный президентом указ отправили в парламент, который должен одобрить его.
Чрезвычайное положение было введено в начале сентября в 183 населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств.
С рекомендацией о продлении чрезвычайного положения выступил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Правительство одобрило эту просьбу и обратилось к президенту Польши.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сказал, что кризис на восточной границе — это не временная проблема.
“Я надеюсь, что депутаты одобрят эту просьбу. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что мы имеем дело не с временной ситуацией, это не закончится до Рождества или к Пасхе”, — отметил Солох.
А заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик сказал, что сейчас главная цель — это сдерживание потока нелегальных мигрантов, “чтобы в Беларуси столкнулись с проблемой с иммигрантами”.
Добавим
28 сентября в Польше зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов из Беларуси — 473 человек.
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.