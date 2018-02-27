Президент Польщі потрапив у ДТП через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Лімузин президента Польщі Анжея Дуди у місті Краков врізався в бетонну огорожу, що відділяє дорогу від трамвайної лінії. Під час аварії машина пошкодила колесо, проте ніхто не постраждав, передає УНН з посиланням на RMF 24.
Як повідомляє видання, лімузин з автомобільним ескортом рухався колоною, коли водій президентського авто трохи відхилився від курсу ліворуч і врізався в бар’єр. З ранку в Кракові йде сніг, через це на дорогах слизько і рух транспорту ускладнено, пояснює видання.
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Пізніше пошкоджений лімузин самостійно прибув на місце технічного огляду.
Президент змінив машину і вирушив у місто Бохню, де Дуду мали удостоїти звання почесного громадянина міста.
Зазначається, що водій лімузина, ймовірно, отримає штраф до 500 злотих через зіткнення.