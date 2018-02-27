Президент Польши попал в ДТП из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Лимузин президента Польши Анжея Дуди в городе Краков врезался в бетонное ограждение, отделяющее дорогу от трамвайной линии. Во время аварии машина повредила колесо, однако никто не пострадал, передает УНН со ссылкой на RMF 24.
Как сообщает издание, лимузин с автомобильным эскортом двигался в колонне, когда водитель президентского авто немного отклонился от курса влево и врезался в барьер. С утра в Кракове идет снег, поэтому на дорогах скользко и движение транспорта затруднено, поясняет издание.
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Позже поврежденный лимузин самостоятельно прибыл на место технического осмотра.
Президент сменил машину и отправился в город Бохны, где Дуду должны были удостоить звания почетного гражданина города.
Отмечается, что водитель лимузина, вероятно, получит штраф в 500 злотых за столкновения.