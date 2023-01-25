Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміну до Закону про допомогу громадянам України, яка, зокрема, передбачає, що з березня біженці покриватимуть частину вартості проживання в місцях колективного розміщення. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
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Канцелярія президента Польщі оголосила, що поправка має також закріпити систему пільг, які виплачуються біженцям.
"Ще 14 грудня Сейм ухвалив поправку до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, а 13 січня розглянув поправки, внесені до нього Сенатом. Поправка так званого Спецзакону про допомогу змінює правила надання допомоги воєводами, органами місцевого самоврядування та іншими державними установами в місцях колективного розміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 1 березня біженці покриватимуть 50 % вартості такої допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня – 75 %, якщо вони перебувають понад 180 днів. Сума, яку сплачуватимуть біженці, покриваючи 50 % витрат, не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 75% - 60 злотих на день.
Зміни передбачають, що особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними, діти, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи, що виховують дитину віком до 12 місяців, особи, які здійснюють догляд не менше трьох дітей, а також люди, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин, не сплачуватимуть цих коштів.
Крім цього, зміняться правила реєстрації громадян України. Після прибуття до Польщі біженці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL.
Нагадаємо
З 1 лютого установа соціального страхування (ZUS) у Польщі приймає заявки на оформлення допомоги по догляду за дитиною у рамках програми "Родина 500 плюс" на період з з 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року.