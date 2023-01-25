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Президент Польши подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам

Киев • УНН

 • 2192775 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал изменение в Закон о помощи гражданам Украины, которое, в частности, предусматривает, что с марта беженцы будут покрывать часть стоимости проживания в местах коллективного размещения. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

Президент Польши подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам

Детали

Канцелярия президента Польши объявила, что поправка должна также закрепить систему льгот, выплачиваемых беженцам. 

"Еще 14 декабря Сейм принял поправку к Закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства, а 13 января рассмотрел поправки, внесенные в него Сенатом. Поправка так называемого Спецзакона о помощи изменяет правила оказания помощи воеводами, органами местного самоуправления и другими государственными учреждениями в местах коллективного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 марта беженцы будут покрывать 50 % стоимости такой помощи, если они находятся в Польше более 120 дней, а с 1 мая – 75 %, если они находятся более 180 дней. Сумма, которую будут платить беженцы, покрывая 50 % расходов, не должна превышать 40 злотых на человека в день, а в случае оплаты 75 % - 60 злотых в день.

Изменения предусматривают, что лица с инвалидностью и лица, ухаживающие за ними, дети, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев, лица, осуществляющие уход не менее трех детей, а также люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам, не будут платить этих средств.

Кроме этого, изменятся правила регистрации граждан Украины. По прибытии в Польшу беженцы будут иметь 30 дней, чтобы подать заявление на получение номера PESEL.

Напомним 

С 1 февраля учреждение социального страхования (ZUS) в Польше принимает заявки на оформление пособия по уходу за ребенком в рамках программы "Семья 500 плюс" на период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

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