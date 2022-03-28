Президент Польщі Дуда жорстко критикував політику влади Угорщини щодо росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда жорстко критикував політику влади Угорщини щодо росії. Про це повідомив Антон Геращеноко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Глава Польщі впевнений, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "опинився у складному становищі" через практично повну енергетичну залежність Будапешта від росії.
Але як заявив Дуда таке ж залежне становище і в інших європейських країнах, це не завадило їм накласти санкції на москву і передати озброєння та військову техніку Києву.
Раніше президент Угорщини заявляв, що діє виключно в інтересах своєї країни.
Цитата
"Ми не українці, не росіяни – ми угорці. Угорщина виступає за Угорщину. Ми хочемо захистити власні національні інтереси", - заявив Віктор Орбан.
Нагадаємо
"російська нафта важливіша ніж українська кров” - міністерка Чехії про саміт в Угорщині.