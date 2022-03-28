Президент Польши Дуда жестко критиковал политику властей Венгрии в отношении россии

Детали

Глава Польши уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "оказался в сложном положении" из-за практически полной энергетической зависимости Будапешта от России.

Но как заявил Дуда такое же зависимое положение и в других европейских странах, это не помешало им наложить санкции на москву и передать вооружение и военную технику Киеву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что действует исключительно в интересах своей страны.

Цитата

"Мы не украинцы, не русские - мы венгры. Венгрия выступает за Венгрию. Мы хотим защитить собственные национальные интересы", - заявил Виктор Орбан.

Напомним

"российская нефть важнее, чем украинская кровь” - министр Чехии о саммите в Венгрии.