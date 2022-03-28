Президент Польши Дуда жестко критиковал политику властей Венгрии в отношении россии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда жестко критиковал политику властей Венгрии в отношении россии. Об этом сообщил Антон Геращенко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Глава Польши уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "оказался в сложном положении" из-за практически полной энергетической зависимости Будапешта от России.
Но как заявил Дуда такое же зависимое положение и в других европейских странах, это не помешало им наложить санкции на москву и передать вооружение и военную технику Киеву.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что действует исключительно в интересах своей страны.
Цитата
"Мы не украинцы, не русские - мы венгры. Венгрия выступает за Венгрию. Мы хотим защитить собственные национальные интересы", - заявил Виктор Орбан.
Напомним
"российская нефть важнее, чем украинская кровь” - министр Чехии о саммите в Венгрии.