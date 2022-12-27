Президент Південної Кореї розкритикував відповідь на дрони з КНДР: обіцяє підрозділ безпілотників

Цитата

«Цей інцидент продемонстрував суттєву нестачу готовності та підготовки наших збройних сил за останні кілька років і ясно підтвердив необхідність більш інтенсивної підготовки та навчання», - заявив Юн на засіданні кабінету міністрів.

Юн звинуватив у відсутності готовності «небезпечну» політику свого попередника щодо Північної Кореї, яка спиралася на «добрі наміри» Пхеньяна та міжкорейський військовий пакт 2018 року, що забороняє ворожі дії у прикордонних районах.

«Ми планували створити підрозділ безпілотників для спостереження та розвідки основних північнокорейських військових об'єктів, і тепер максимально прискоримо цей план», - додав він, пообіцявши посилити його можливості спостереження та розвідки за допомогою передових безпілотників-невидимок.

Деталі

Військові вибачилися за те, що не змогли збити безпілотники, які, за їхніми словами, були надто малі, щоб їх можна було легко перехопити, та мали розмір близько 3 метрів.

Військові також заявили, що не можуть агресивно атакувати їх через побоювання щодо безпеки цивільного населення, і зобов'язалися покращити можливості боротьби з дронами, включаючи ударні засоби, радіолокаційні технології та регулярні навчання протиповітряної оборони.

Доповнення

26 грудня п'ять північнокорейських безпілотників перетнули територію Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти і спробувати їх збити. Це стало першим подібним вторгненням із 2017 року.

Інцидент відродив питання про ППО Південної Кореї в той час, коли вона намагається стримати ядерні та ракетні загрози КНДР, що розвиваються.

Військові зробили попереджувальні постріли і зробили близько 100 пострілів з вертольота, оснащеного кулеметом, але не змогли збити жодного з безпілотників, поки вони літали над кількома південнокорейськими містами, включаючи столицю Сеул, близько п'яти годин.

У звіті спостерігачів ООН за санкціями за 2016 рік йдеться про те, що Північна Корея володіє близько 300 безпілотників різних типів, у тому числі для розвідки, стрільби та бойових дій. Спостерігачі зазначали, що у знайдених на півдні дронах використовувалися деталі, імпортовані з Китаю, Чехії, Японії, Швейцарії та США.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин публічно виявив інтерес до безпілотників і пообіцяв на зборах правлячої Робітничої партії минулого року розробити нові розвідувальні безпілотники, здатні літати на відстань до 500 км.