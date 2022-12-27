Президент Южной Кореи раскритиковал ответ на дроны из КНДР: обещает подразделение беспилотников

Цитата

«Этот инцидент продемонстрировал существенную нехватку готовности и подготовки наших вооруженных сил за последние несколько лет и ясно подтвердил необходимость более интенсивной подготовки и обучения», — заявил Юн на заседании кабинета министров.

Юн обвинил в отсутствии готовности «опасную» политику своего предшественника в отношении Северной Кореи, которая опиралась на «благие намерения» Пхеньяна и межкорейский военный пакт 2018 года, запрещающий враждебные действия в приграничных районах.

«Мы планировали создать подразделение беспилотников для наблюдения и разведки основных северокорейских военных объектов, и теперь максимально ускорим этот план», — добавил он, пообещав усилить его возможности наблюдения и разведки с помощью передовых беспилотников-невидимок.

Детали

Военные извинились за то, что не смогли сбить беспилотники, которые, по их словам, были слишком малы, чтобы их можно было легко перехватить, и имели размер около 3 метров.

Военные также заявили, что не могут агрессивно атаковать их из-за опасений по поводу безопасности гражданского населения, и обязались улучшить возможности борьбы с дронами, включая ударные средства, радиолокационные технологии и регулярные учения противовоздушной обороны.

Дополнение

26 декабря пять северокорейских беспилотников пересекли территорию Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить. Это стало первым подобным вторжением с 2017 года.

Инцидент возродил вопросы о ПВО Южной Кореи в то время, когда она пытается сдержать развивающиеся ядерные и ракетные угрозы КНДР.

Военные произвели предупредительные выстрелы и произвели около 100 выстрелов с вертолета, оснащенного пулеметом, но не смогли сбить ни одного из беспилотников, пока они летали над несколькими южнокорейскими городами, включая столицу Сеул, около пяти часов.

В отчете наблюдателей ООН за санкциями за 2016 год говорится, что Северная Корея владеет около 300 беспилотников различных типов, в том числе для разведки, стрельбы и боевых действий. Наблюдатели отметили, что в найденных на юге дронах использовались детали, импортированные из Китая, Чехии, Японии, Швейцарии и США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын публично проявил интерес к беспилотникам и пообещал на собрании правящей Рабочей партии в прошлом году разработать новые разведывательные беспилотники, способные летать на расстояние до 500 км.