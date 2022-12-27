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Президент Южной Кореи раскритиковал ответ на дроны из КНДР: обещает подразделение беспилотников

Президент Южной Кореи раскритиковал ответ на дроны из КНДР: обещает подразделение беспилотников

Киев • УНН

 • 468453 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках, критикуя военный ответ на вторжение северокорейских беспилотников через границу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Этот инцидент продемонстрировал существенную нехватку готовности и подготовки наших вооруженных сил за последние несколько лет и ясно подтвердил необходимость более интенсивной подготовки и обучения», — заявил Юн на заседании кабинета министров.

Юн обвинил в отсутствии готовности «опасную» политику своего предшественника в отношении Северной Кореи, которая опиралась на «благие намерения» Пхеньяна и межкорейский военный пакт 2018 года, запрещающий враждебные действия в приграничных районах.

«Мы планировали создать подразделение беспилотников для наблюдения и разведки основных северокорейских военных объектов, и теперь максимально ускорим этот план», — добавил он, пообещав усилить его возможности наблюдения и разведки с помощью передовых беспилотников-невидимок.

Детали

Военные извинились за то, что не смогли сбить беспилотники, которые, по их словам, были слишком малы, чтобы их можно было легко перехватить, и имели размер около 3 метров.

Военные также заявили, что не могут агрессивно атаковать их из-за опасений по поводу безопасности гражданского населения, и обязались улучшить возможности борьбы с дронами, включая ударные средства, радиолокационные технологии и регулярные учения противовоздушной обороны.

Дополнение

26 декабря пять северокорейских беспилотников пересекли территорию Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить. Это стало первым подобным вторжением с 2017 года.

Инцидент возродил вопросы о ПВО Южной Кореи в то время, когда она пытается сдержать развивающиеся ядерные и ракетные угрозы КНДР.

Военные произвели предупредительные выстрелы и произвели около 100 выстрелов с вертолета, оснащенного пулеметом, но не смогли сбить ни одного из беспилотников, пока они летали над несколькими южнокорейскими городами, включая столицу Сеул, около пяти часов.

В отчете наблюдателей ООН за санкциями за 2016 год говорится, что Северная Корея владеет около 300 беспилотников различных типов, в том числе для разведки, стрельбы и боевых действий. Наблюдатели отметили, что в найденных на юге дронах использовались детали, импортированные из Китая, Чехии, Японии, Швейцарии и США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын публично проявил интерес к беспилотникам и пообещал на собрании правящей Рабочей партии в прошлом году разработать новые разведывательные беспилотники, способные летать на расстояние до 500 км.

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