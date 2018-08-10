Президент підписав закон щодо стимулювання сімейних фермерських господарств
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання cтворення та діяльності сімейних фермерських господарств”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
“Реалізація Закону дозволить створити умови для започаткування сімейних фермерських господарств та детінізацїї підприємницької діяльності в агарній сфері, що позитивно вплине на зростання надходжень до місцевих бюджетів від сплати податків і створення нових робочих місць на селі”, — наголосили у прес-службі АПУ.
Документом передбачається, зазначили у відомстві, віднесення до платників єдиного податку четвертої групи фізичних осіб — підприємців, які організували фермерське господарство, за умови відповідності сукупності певних критеріїв та визначення особливостей їх державної реєстрації/анулювання реєстрації, податкового обліку і звітності, сплати єдиного податку тощо.
Також, як поінформували в АПУ, міститься встановлення державної допомоги зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (від 10% до 90% мінімального страхового внеску) для кожного із членів фермерського господарства протягом 10 років за рахунок коштів Державного бюджету України через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Документом також передбачено уточнення положень щодо створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.
Як повідомляв УНН, 10 липня Верховна Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств.