Президент подписал закон о стимулировании семейных фермерских хозяйств

"Реализация Закона позволит создать условия для начала семейных фермерских хозяйств и детинизации предпринимательской деятельности в агарной сфере, что положительно повлияет на рост поступлений в местные бюджеты от уплаты налогов и создания новых рабочих мест на селе", - отметили в пресс-службе АПУ.

Документом предусматривается, отметили в ведомстве, отнесение к плательщикам единого налога четвертой группы физических лиц - предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, при условии соответствия совокупности определенных критериев и определение особенностей их государственной регистрации/аннулирования регистрации, налогового учета и отчетности, уплаты единого налога и тому подобное.

Также, как сообщили в АПУ, содержится установление государственной помощи по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (от 10% до 90% минимального страхового взноса) для каждого из членов фермерского хозяйства в течение 10 лет за счет средств Государственного бюджета Украины через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц-членов семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Документом также предусмотрено уточнение положений по созданию и деятельности семейного фермерского хозяйства без приобретения статуса юридического лица.

Как сообщал УНН, 10 июля Верховная Рада поддержала стимулирование создания семейных фермерских хозяйств.