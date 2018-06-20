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Президент підписав закон про військову службу: жінкам можна бути в запасі до 60 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби", який має заохотити громадян до військової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Глави держави.

Відповідно до прийнятих змін, закон дозволить:

  • підвищити з 23 до 30 років вік прийому громадян як курсантів вищих військових навчальних закладів, що дозволить учасникам АТО та ООС вступати на навчання та продовжувати військову службу як офіцери або сержанти;
  • підвищити до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс;
  • продовжувати в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, охочих проходити військову службу за короткотривалим контрактом;
  • звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду і оголошення демобілізації.

Реалізація вимог зазначеного закону, як очікується, надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби.

Закон, як зазначається, також надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження служби. Бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, не зважаючи на їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не потребують фізичних навантажень.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від оподаткування військовим збором учасників ООС.

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