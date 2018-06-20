Президент подписал закон о военной службе: женщинам можно быть в запасе до 60 лет

Согласно принятым изменениям, закон позволит:



повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и ООС поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов;



повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс;



продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактам;



уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.



Реализация требований указанного закона, как ожидается, позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы.

Закон, как отмечается, также предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождения службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок.

Напомним, Верховная Рада освободила от налогообложения военным сбором участников ООС.