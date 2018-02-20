Президент підписав закон про реінтеграцію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. Глава держави підписав цей закон в Адміністрації Президента, підписання якого транслювалося на його сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбасу. Закон жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи мінські домовленості. Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації на окупованому Донбасі, як це і передбачено нашими міжнародним зобов’язанням”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.
6 лютого Верховна Рада дозволила Парубію підписати закон про реінтеграцію Донбасу.
Парубій підписав Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 8 лютого і відправив його на підпис Президенту України Петру Порошенку.