Президент подписал закон о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Глава государства подписал этот закон в Администрации Президента, подписание которого транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
6 февраля Верховная Рада разрешила Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса.
Парубий подписал Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области 8 февраля и отправил его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.