Президент подписал закон о реинтеграции Донбасса

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67908 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83593 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86283 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108856 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100851 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122873 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134392 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Президент подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент подписал закон о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 15810 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Глава государства подписал этот закон в Администрации Президента, подписание которого транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международными обязательствами", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

6 февраля Верховная Рада разрешила Парубию подписать закон о реинтеграции Донбасса.

Парубий подписал Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской области 8 февраля и отправил его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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