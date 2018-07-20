Президент підписав закон про посилення соцзахисту учасників Євромайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Щодо посилення соцзахисту учасників Революції Гідності". Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента передає УНН.
Закон спрямований на посилення соціальної захищеності учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих з числа таких осіб.
Законом вносяться зміни до низки законів України в частині: визначення пільг та інших соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності; встановлення, що медико-соціальна експертиза дітей проводиться лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.
Як повідомляв УНН, станом на кінець квітня у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам. Одночасно уже стосовно 6 осіб — колишніх президента, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, його заступника, керівника громадської безпеки київської міліції — судом надано дозвіл на початок заочного судового розслідування.