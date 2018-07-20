Президент подписал закон об усилении соцзащиты участников Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины “Об усилении соцзащиты участников Революции Достоинства”. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента передает УНН.
Закон направлен на усиление социальной защищенности участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей погибших из числа таких лиц.
Законом вносятся изменения в ряд законов Украины в части: определения льгот и других социальных гарантий для пострадавших участников Революции Достоинства; установления, что медико-социальная экспертиза детей проводится врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.
Как сообщал УНН, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам. Одновременно уже в отношении 6 человек - бывших президента, министра внутренних дел, председателя СБУ, его заместителя, руководителя общественной безопасности киевской милиции - судом предоставлено разрешение на начало заочного судебного расследования.