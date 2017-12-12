Президент підписав укази про ліквідацію і утворення місцевих загальних судів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ №412/2017 та указ №413/2017 “Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів”. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Згідно з указом №412/2017 ліквідуються Черкаський районний суд Черкаської області, Чигиринський районний суд Черкаської області, Придніпровський районний суд міста Черкас та Соснівський районний суд міста Черкас. Натомість утворюється Черкаський окружний суд із місцезнаходженням у місті Черкасах, юрисдикція якого поширюватиметься на райони, де раніше діяли суди, що ліквідовуються.
Також вносяться зміни до розділу “Черкаська область” Мережі місцевих загальних судів, затвердженої указом Президента України “Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів”. Зокрема, виключаються пункти 18, 19, 22, 23 та назва підрозділу “м.Черкаси”.
Указом №413/2017 ліквідуються Першотравневий районний суд міста Чернівців, Садгірський районний суд міста Чернівців та Шевченківський районний суд міста Чернівців і утворюється Окружний суд міста Чернівців, розташований у Чернівцях. Так само вносяться зміни до розділу “Чернівецька область” Мережі місцевих загальних судів та виключається назва підрозділу “м.Чернівці” і пункти 12-14.
Кабінет міністрів України має забезпечити фінансування заходів, пов’язаних із реалізацією цих указів. Документи набирають чинності з дня їх опублікування.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила судову реформу.