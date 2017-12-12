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Президент подписал указы о ликвидации и создании местных общих судов

Президент подписал указы о ликвидации и создании местных общих судов

Киев  •  УНН

 • 18973 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ №412/2017 и указ №413/2017 "О ликвидации и создании местных общих судов". Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Согласно указу №412/2017 ликвидируются Черкасский районный суд Черкасской области, Чигиринский районный суд Черкасской области, Приднепровский районный суд Черкасс и Сосновский районный суд Черкасс. Вместо этого создается  Черкасский окружной суд с местонахождением в Черкассах, юрисдикция которого распространяется на районы, где ранее действовали суды, которые ликвидируются.

Также вносятся изменения в раздел "Черкасская область" Сети местных общих судов, утвержденной указом Президента Украины "Вопросы сети местных общих и апелляционных судов". В частности, исключаются пункты 18, 19, 22, 23 и название подразделения "Черкассы".

Указом №413/2017 ликвидируются Первомайский районный суд Черновцов, Садгорский районный суд Черновцов и Шевченковский районный суд Черновцов и содается Окружной суд Черновцов, расположенный в Черновцах. Так же вносятся изменения в раздел "Черновицкая область" Сети местных общих судов и исключается название подразделения "Черновцы" и пункты 12-14.

Кабинет министров Украины должен обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этих указов. Документы вступают в силу со дня их опубликования.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 3 октября приняла судебную реформу.

Украинские Национальные Новости

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