Президент ПАР закликав викорінити расизм в країні

"Не дивлячись на прогрес, якого ми досягли, нам все ще доводиться стикатися з підступними спробами підірвати єдність нашої нації за допомогою расистських акцій і атак проти іноземців, а також публічними демонстраціями старого південноафриканського прапора", - сказав Рамапоса.

Захист свободи і конституційного ладу на нинішньому етапі, за словами президента, вимагає від громадян сказати "ні" будь-яких проявів ксенофобії та насильства, в тому числі проти мігрантів та біженців, які часто страждають від злочинів, скоєних на ґрунті ненависті.

"Жертви, понесені нашими предками, занадто великі, а та ціна, що їм довелося заплатити, занадто висока, щоб тепер ми могли допустити розчинення наших досягнень в нетерпимості", - додав глава держави.

Рамапоса підкреслив, що свобода, яку завоював 25 років тому південноафриканський народ, залишається неповною, поки в країні не буде ліквідовано глибока соціальна нерівність між расовими та іншими групами населення, що дісталася в спадок від апартеїду.

"Все ще великий розрив між багатими і бідними, між міськими жителями і сільськими, між чоловіками і жінками, між тими, у кого є робота, і безробітними, між тими, хто володіє землею, і тими, хто був її позбавлений", - визнав політик.

Політика апартеїду, яка передбачала роздільне проживання і наділення різними наборами прав і обов'язків жителів ПАР (до 1961 року - Південно-Африканського Союзу) в залежності від кольору шкіри, здійснювалася урядом Національної партії, яка перебувала при владі з 1948 по 1994 рік. Панівне становище в державному управлінні та армії в цей час займали африканери - нащадки колоністів з Нідерландів, Франції, Німеччини та деяких інших країн континентальної Європи. Темношкірі південноафриканці, які складають найбільшу за чисельністю расову групу, піддавалися жорстокій дискримінації та експлуатації.

Демократичні реформи, підсумком яких стали перші в історії ПАР вільні вибори, були розпочаті після приходу до влади в 1989 році останнього білого президента цієї країни Фредеріка Віллема де Клерка. Перемогу за підсумками голосування, що відбулося в квітні 1994 року, здобув "Африканський національний конгрес", а його лідер Нельсон Мандела, 27 років провів в ув'язненні, став першим всенародно обраним главою держави.

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Нагадаємо, 15 лютого 2018 року президент ПАР Джейкоб Зума достроково склав з себе повноваження глави держави. Відповідну заяву він зробив у середу ввечері після закінчення терміну, який йому відвела правляча партія “Африканський національний конгрес” (АНК), погрожуючи підтримати у четвер опозицію при голосуванні з питання про довіру. Новим президентом ПАР став Сиріл Рамапоса.