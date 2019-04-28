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Президент ЮАР призвал искоренить расизм в стране

Президент ЮАР призвал искоренить расизм в стране

Киев  •  УНН

 • 23150 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал искоренить в стране расизм и ксенофобию, проявления которых сохранились через 25 лет после ликвидации режима апартеида. С такими словами он выступил на стадионе в городе Маканда провинции Восточный Кейп по случаю празднования юбилейной годовщины проведения первых всеобщих выборов в 1994 году. Речь главы государства транслировала государственная телекомпания SABC, передает УНН.

“Несмотря на прогресс, которого мы достигли, нам все еще приходится сталкиваться с коварными попытками подорвать единство нашей нации с помощью расистских акций и атак против иностранцев, а также публичными демонстрациями старого южноафриканского флага”, — сказал Рамапоса.

Защита свободы и конституционного порядка на нынешнем этапе, по словам президента, требует от граждан сказать “нет” любым проявлениям ксенофобии и насилия, в том числе против мигрантов и беженцев, которые часто страдают от преступлений, совершенных на почве ненависти.

“Жертвы, понесенные нашими предками, слишком большие, а та цена, которую им пришлось заплатить, слишком высока, чтобы теперь мы могли допустить растворения наших достижений в нетерпимости”, — добавил глава государства.

Рамапоса подчеркнул, что свобода, которую завоевал 25 лет назад южноафриканский народ, остается неполной, пока в стране не будет ликвидировано глубокое социальное неравенство между расовыми и другими группами населения, доставшееся в наследство от апартеида.

“Все еще большой разрыв между богатыми и бедными, между городскими жителями и сельскими, между мужчинами и женщинами, между теми, у кого есть работа, и безработными, между теми, кто владеет землей, и теми, кто был ее лишен”, — признал политик.

Политика апартеида, которая предусматривала раздельное проживание и наделение различными наборами прав и обязанностей жителей ЮАР (до 1961 года — Южно-Африканского Союза) в зависимости от цвета кожи, осуществлялась правительством Национальной партии, которая находилась у власти с 1948 по 1994 год. Господствующее положение в государственном управлении и армии в это время занимали африканеры — потомки колонистов из Нидерландов, Франции, Германии и других стран континентальной Европы. Темнокожие южноафриканцы, которые составляют наибольшую по численности расовую группу, подвергались жестокой дискриминации и эксплуатации.

Демократические реформы, итогом которых стали первые в истории ЮАР свободные выборы, были начаты после прихода к власти в 1989 году последнего белого президента этой страны Фредерика Виллема де Клерка. Победу по итогам голосования, состоявшегося в апреле 1994 года, получил “Африканский национальный конгресс”, а его лидер Нельсон Мандела, 27 лет провел в заключении, стал первым всенародно избранным главой государства.

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Напомним, 15 февраля 2018 года президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно сложил с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером после окончания срока, который ему отвела правящая партия “Африканский национальный конгресс” (АНК), угрожая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии. Новым президентом ЮАР стал Сирил Рамапоса.

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