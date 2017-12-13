Президент Палестини: заява Трампа - "злочин", що загрожує світовій безпеці

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинці більше не прийматимуть жодної участі США у врегулюванні мирного процесу на Близькому Сході, після рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на The Independent.