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Президент Палестини: заява Трампа - "злочин", що загрожує світовій безпеці

Президент Палестини: заява Трампа - "злочин", що загрожує світовій безпеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинці більше не прийматимуть жодної участі США у врегулюванні мирного процесу на Близькому Сході, після рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на The Independent.

"Заява Трампа була “злочином”, що загрожує миру в усьому світі", - заявив у середу лідер Палестинської автономії, закликаючи Організацію Об’єднаних Націй відновити зупинений механізм, тому що США “непридатні” для ведення мирних зусиль.

Хоча палестинці залишаються прихильниками миру, Вашингтон більше не може сприйматись у якості “чесного посередника”, після провокації мусульман та християн щодо майбутнього святого міста.

Він також додав, що необхідні нові заходи для захисту розділеного міста, про що стверджують як ізраїльтяни, так і палестинці, і враховуючи те, що США рухаються на користь Ізраїлю, світ повинен визнати легітимність палестинської держави.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомляв УНН, за даними Міністерства охорони здоровя Палестини, в масових сутичках на кордоні з Ізраїлем постраждало вже більше тисячі палестинців. Каталізатором сутичок стала заява президента Трампа.

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