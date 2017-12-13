Президент Палестины: заявление Трампа - "преступление", что угрожает мировой безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы больше не принимать никакого участия США в урегулировании мирного процесса на Ближнем Востоке, после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"Заявление Трампа была "преступлением", что угрожает миру во всем мире", - заявил в среду лидер Палестинской автономии, призывая Организацию Объединенных Наций восстановить остановлен механизм, потому что США "непригодные" для ведения мирных усилий.
Хотя палестинцы остаются сторонниками мира, Вашингтон больше не может восприниматься в качестве "честного посредника", после провокации мусульман и христиан относительно будущего святого города.
Он также добавил, что необходимы новые меры для защиты разделенного города, о чем утверждают как израильтяне, так и палестинцы, и учитывая то, что США движутся в пользу Израиля, мир должен признать легитимность палестинского государства.
Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.
Как сообщал УНН, по данным Министерства здравоохранения Палестины, в массовых столкновениях на границе с Израилем пострадало уже более тысячи палестинцев. Катализатором столкновений стало заявление президента Трампа.