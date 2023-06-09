Президент Палестини Аббас відвідає Китай наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас здійснить державний візит до Китаю наступного тижня, заявив Пекін у п'ятницю після того, як Китай висловив готовність допомогти полегшити ізраїльсько-палестинські мирні переговори, передає УНН.
Пекін позиціонує себе як посередник на Близькому Сході, виступивши посередником у відновленні відносин між Іраном та Саудівською Аравією – суперниками у регіоні, де Сполучені Штати протягом десятиліть були головним посередником.
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"На запрошення голови Сі Цзіньпіна президент Держави Палестина Махмуд Аббас відвідає Китай з державним візитом з 13 по 16 червня", - заявила в п'ятницю офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.
"Він стане першим головою арабської держави, якого Китай прийме цього року, що повністю уособлює високий рівень добрих відносин між Китаєм і Палестиною, які традиційно мали дружній характер", - заявив пізніше на черговому брифінгу офіційний представник міністерства Ван Веньбінь.
"Аббас - старий і добрий друг китайського народу", - додав він.
Доповнення
У грудні минулого року Сі відвідав Саудівську Аравію з місіонерським візитом, під час якого він також зустрівся з Аббасом і пообіцяв "працювати для якнайшвидшого, справедливого та міцного вирішення палестинського питання".
А під час поїздки до Ер-Ріяду цього тижня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Саудівська Аравія не змушена обирати між Вашингтоном і Пекіном.
Блінкен також цього тижня спробував стати посередником в ізраїльсько-палестинській напруженості, закликавши прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не підривати перспективи палестинської держави.
У квітні міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив своїм ізраїльським та палестинським колегам, що його країна готова допомогти мирним переговорам. Цінь сказав міністру закордонних справ Палестини Ріяду аль-Малікі, що Пекін підтримує поновлення переговорів якнайшвидше.
"Палестинське питання є ядром близькосхідного питання. Він стосується миру та стабільності на Близькому Сході, а також міжнародної чесності та справедливості".