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Президент Палестины Аббас посетит Китай на следующей неделе

Киев • УНН

 • 297039 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас совершит государственный визит в Китай на следующей неделе, заявил Пекин в пятницу после того, как Китай выразил готовность помочь облегчить израильско-палестинские мирные переговоры, передает УНН.

Президент Палестины Аббас посетит Китай на следующей неделе

Пекин позиционирует себя как посредник на Ближнем Востоке, выступив посредником в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией – соперниками в регионе, где Соединённые Штаты на протяжении десятилетий были главным посредником.

Цитата

"По приглашению председателя Си Цзиньпина президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Китай с государственным визитом с 13 по 16 июня", — заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Он станет первым главой арабского государства, которого Китай примет в этом году, что полностью олицетворяет высокий уровень добрых отношений между Китаем и Палестиной, которые традиционно имели дружественный характер", — заявил позже на очередном брифинге официальный представитель министерства Ван Вэньбинь.

"Аббас - старый и добрый друг китайского народа", — добавил он.

Дополнение

В декабре прошлого года Си посетил Саудовскую Аравию с миссионерским визитом, во время которого он также встретился с Аббасом и пообещал "работать для скорейшего, справедливого и прочного решения палестинского вопроса".

А во время поездки в Эр-Рияд на этой неделе госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия не вынуждена выбирать между Вашингтоном и Пекином.

Блинкен также на этой неделе попытался стать посредником в израильско-палестинской напряженности, призвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не подрывать перспективы палестинского государства.

В апреле министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил своим израильским и палестинским коллегам, что его страна готова помочь мирным переговорам. Цинь сказал министру иностранных дел Палестины Рияду аль-Малики, что Пекин поддерживает возобновление переговоров как можно скорее.

"Палестинский вопрос является ядром ближневосточного вопроса. Он касается мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также международной честности и справедливости".

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