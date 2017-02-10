Президент: П.Клімкін поїде на переговори голів МЗС "нормандської четвірки" наступного тижня (доповнено)

"У спонтанній дискусії, яка останніми днями виникла з нашими партнерами, ми ще раз чітко наголосили, що політичні пункти мінських угод можуть бути реалізовані тільки після очевидного і беззаперечного прогресу їх в безпековій частині. А вибори під російськими дулами і з їхньою "солдатньою" навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятна і неможлива дія. Саме з цим Павло Клімкін наступного тижня поїде на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки", - сказав він.

Раніше П.Клімкін заявляв, що зустріч у "нормандському форматі" в рамках G20 дозволить поінформувати голів МЗС про ситуацію в Україні.