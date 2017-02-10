Президент: П.Климкин поедет на переговоры глав МИД "нормандской четверки" на следующей неделе (дополнено)

"В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их в сфере безопасности части. А выборы под российскими дулами и с их "солдатней" вокруг избирательных участков абсолютно неприемлемое и невозможное действие. Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел "нормандской четверки", - сказал он.

Ранее П.Климкин заявлял, что встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине.