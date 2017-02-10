Президент: П.Климкин поедет на переговоры глав МИД "нормандской четверки" на следующей неделе (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе поедет на переговоры глав МИД в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция), во время которой глава МИД затронет вопрос невозможности проведения выборов на Донбассе "под российскими дулами". Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Прикарпатье, передает корреспондент УНН.
"В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их в сфере безопасности части. А выборы под российскими дулами и с их "солдатней" вокруг избирательных участков абсолютно неприемлемое и невозможное действие. Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел "нормандской четверки", - сказал он.
Ранее П.Климкин заявлял, что встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине.