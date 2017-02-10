Президент: П.Климкин поедет на переговоры глав МИД "нормандской четверки" на следующей неделе (дополнено)

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45432 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 111968 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 118312 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 129827 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 149248 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161042 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124312 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139178 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189977 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291901 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.2м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 3402 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 3596 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 6428 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 3044 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 6068 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 191974 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 247551 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449123 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401495 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486965 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28813 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28408 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43046 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65300 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72203 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Президент: П.Климкин поедет на переговоры глав МИД "нормандской четверки" на следующей неделе (дополнено)

Киев • УНН

 • 10217 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе поедет на переговоры глав МИД в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция), во время которой глава МИД затронет вопрос невозможности проведения выборов на Донбассе "под российскими дулами". Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Прикарпатье, передает корреспондент УНН.

Президент: П.Климкин поедет на переговоры глав МИД "нормандской четверки" на следующей неделе (дополнено)

"В спонтанной дискуссии, которая в последние дни возникла с нашими партнерами, мы еще раз четко отметили, что политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их в сфере безопасности части. А выборы под российскими дулами и с их "солдатней" вокруг избирательных участков абсолютно неприемлемое и невозможное действие. Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел "нормандской четверки", - сказал он.

Ранее П.Климкин заявлял, что встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,600.38