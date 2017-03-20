Президент очікує промислове зростання в 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні оживає промислова галузь, яка найбільше постраждала від війни та блокади Донбасу. Зростання за 2016 рік склав 2,8%». Про це за сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку заявив президент України Петро Порошенко, передає корреспондент УНН.
“Зараз оживає промисловість. Зростання демонструє на 2,8% за підсумками 2016 року і, впевнений, у 2017 році ми маємо такі самі позитивні перспективи”, — сказав Президент.
При цьому він зазначив, що саме промисловість найбільше постраждала від конфлікту на Донбасі, “адже втрачено до 20% індустріального потенціалу країни”.
“Втім промислове зростання припинилося ще за 3 роки до агресії, в 2011 році і я поки що не знаю, чи ми остаточно перевернули на позитив цю багатолітню негативну тенденцію, тим більше, що наслідки так званої блокади Донбасу, цього справжнього удару під дих Україні в першу чергу дадуться взнаки саме цій галузі — промисловості”, — сказав глава держави.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко поставив завдання до 2019 року вийти на показник інфляції в 5%.