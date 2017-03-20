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Президент ожидает промышленный рост в 2017 году

Президент ожидает промышленный рост в 2017 году

Киев • УНН

 • 6263 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине оживает промышленная отрасль, которая больше всего пострадала от войны и блокады Донбасса. Рост за 2016 год составил 2,8% . Об этом сегодняшнем заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас оживает промышленность. Рост демонстрирует на 2,8% по итогам 2016 года и, уверен, в 2017 году мы будем иметь такие же положительные перспективы ", - сказал Президент.

При этом он отметил, что именно промышленность пострадала от конфликта на Донбассе, "ведь потеряно до 20% индустриального потенциала страны".

"Впрочем промышленный рост прекратился еще за 3 года до агрессии, в 2011 году и я пока не знаю,   окончательно ли мы перевернули на позитив эту многолетнюю негативную тенденцию, тем более, что последствия так называемой блокады Донбасса, этого настоящего удара под дых Украины в первую очередь скажутся именно этой отрасли - промышленности ", - сказал глава государства.

Как сообщал УНН, П.Порошенко поставил задачу к 2019 году выйти на показатель инфляции в 5% .

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