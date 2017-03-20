Президент ожидает промышленный рост в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине оживает промышленная отрасль, которая больше всего пострадала от войны и блокады Донбасса. Рост за 2016 год составил 2,8% . Об этом сегодняшнем заседании Совета регионального развития заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас оживает промышленность. Рост демонстрирует на 2,8% по итогам 2016 года и, уверен, в 2017 году мы будем иметь такие же положительные перспективы ", - сказал Президент.
При этом он отметил, что именно промышленность пострадала от конфликта на Донбассе, "ведь потеряно до 20% индустриального потенциала страны".
"Впрочем промышленный рост прекратился еще за 3 года до агрессии, в 2011 году и я пока не знаю, окончательно ли мы перевернули на позитив эту многолетнюю негативную тенденцию, тем более, что последствия так называемой блокады Донбасса, этого настоящего удара под дых Украины в первую очередь скажутся именно этой отрасли - промышленности ", - сказал глава государства.
Как сообщал УНН, П.Порошенко поставил задачу к 2019 году выйти на показатель инфляции в 5% .