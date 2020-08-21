Президент обговорив законопроект про водний транспорт з бізнесменами Миколаївщини

"До обговорення має бути залучено адміністрації трьох областей: Одеської, Херсонської, Миколаївської. Також – представники бізнесу цього напрямку й обов'язково віце-прем'єр з промисловості та галузевий міністр. Адже цей законопроект має бути погоджено з усіма сторонами", – сказав він під час зустрічі.

Зеленський розповів, що цікавився у голови профільного комітету парламенту, чому цей законопроект досі не ухвалено, і з'ясував, що "бізнесу не дуже подобається формат його підготовки до другого читання".

"Люди не згодні з якимись нормами. Може, там є норми, де це (незгода – ред.) логічно?" – зауважив він.

Питання необхідності обговорення законопроекту під час зустрічі порушив генеральний директор ТОВ "Нібулон" Олексій Вадатурський.

"Давайте домовимося: до кінця серпня ми проведемо таку зустріч усіх, хто залучений до цього законопроекту, де все це буде проговорено", – зазначив Глава держави.

Так, законопроект "Про внутрішній водний транспорт" був ухвалений у першому читанні у квітні 2020 року. Документ встановлює організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту, унормовує розбудову цієї галузі.

Як повідомляв УНН, продовження роботи над законопроектом у Верховній Раді заплановано на осінь цього року.