Президент Німеччини закликав партії Бундестагу до нових переговорів

"Я очікую від усіх готовності до переговорів, щоб уможливити формування уряду найближчим часом", - заявив Штайнмаєр у понеділок, 20 листопада, в Берліні.

На думку президента ФРН, всім партіям слід повторно обміркувати свої позиції. Він оголосив, що проведе відповідні консультації з партіями.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 20 листопада, у Німеччині перервались чергові переговори про створення коаліції.



