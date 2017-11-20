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Президент Німеччини закликав партії Бундестагу до нових переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр після провалу переговорів щодо коаліції "Ямайка" закликав партії, які за результатами виборів пройшли до Бундестагу нового скликання, до переговорів та нагадав про їхню відповідальність щодо формування нового уряду, передає УНН з посиланням на DW.

"Я очікую від усіх готовності до переговорів, щоб уможливити формування уряду найближчим часом", - заявив Штайнмаєр у понеділок, 20 листопада, в Берліні.

На думку президента ФРН, всім партіям слід повторно обміркувати свої позиції. Він оголосив, що проведе відповідні консультації з партіями.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 20 листопада, у Німеччині перервались чергові переговори про створення коаліції.

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