Президент Германии призвал партии Бундестага к новым переговорам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер после провала переговоров о коалиции "Ямайка" призвал партии, которые по результатам выборов прошли в Бундестаг нового созыва, к переговорам и напомнил об их ответственности по формированию нового правительства, передает УНН со ссылкой на DW.
"Я ожидаю от всех готовности к переговорам, чтобы сделать возможным формирование правительства в ближайшее время", - заявил Штайнмайер в понедельник, 20 ноября, в Берлине.
По мнению президента ФРГ, всем партиям следует повторно обдумать свои позиции. Он объявил, что проведет соответствующие консультации с партиями.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 ноября, в Германии прервались очередные переговоры о создании коалиции.