Президент Германии призвал партии Бундестага к новым переговорам

"Я ожидаю от всех готовности к переговорам, чтобы сделать возможным формирование правительства в ближайшее время", - заявил Штайнмайер в понедельник, 20 ноября, в Берлине.

По мнению президента ФРГ, всем партиям следует повторно обдумать свои позиции. Он объявил, что проведет соответствующие консультации с партиями.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 ноября, в Германии прервались очередные переговоры о создании коалиции.



